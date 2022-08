Am 23. August wurde der erste Trailer zu "The Inspection" veröffentlicht. Das Drama erzählt die Geschichte von Ellis French, einem Schwarzen Mann Mitte 20, der versucht, ein Marine zu werden. Schon gleich bei der Ankunft am Militärgelände bekommt er den rauen Umgangston seiner Vorgesetzten zu spüren. Gerade aus dem Bus ausgestiegen, wird er sogleich gefragt, ob er homosexuell sei – und genau hier beginnt das Dilemma von Ellis.

Seine Mutter verstieß ihn schon als Jugendlicher auf Grund seiner Homosexualität, woraufhin sich Ellis alleine durchs Leben schlagen musste. Nun wird seine sexuelle Orientierung wieder zu einem Problem und er muss sich in einem hochaggressiven Umfeld zurechtfinden, ohne dabei zuviel von sich preiszugeben.