Happy Pride Month! Die 6 besten deutschen Gay-Movies

Seitdem hat sich natürlich viel getan in der Welt, in der Kino-Landschaft und in der queeren Community. Was gleich geblieben ist, ist der hohe gesellschaftliche Stellenwert der Sichtbarkeit, zu dem LGBTIQ-Filme beitragen. Queere Filme helfen, Vorurteile abzubauen, über den heteronormativen Tellerrand zu blicken und sich selbst zu finden. Begrüßenswert also, dass es auch deutschsprachige FilmemacherInnen gibt, die sich mit queeren Themen beschäftigen – auch wenn hier noch Luft nach oben ist!

Unsere 6 besten deutschen schwulen Filme: