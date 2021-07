Die neue HBO-Serie "The Last of Us" scheint einen Rekord zu brechen, indem die Kosten für einzelne Folgen sogar die für "Game of Thrones" übertreffen, wie aus einem "Forbes"-Bericht hervorgeht.

Laut Produzent werde pro Episode eine achtstellige Summe überschritten. Also kann man damit rechnen, dass für jede einzelne Folge ein Budget von über zehn Millionen Dollar zur Verfügung steht.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die zehn "The Last of Us"-Episoden insgesamt 150 Millionen Dollar kosten werden, wodurch sogar die Produktions-Kosten für die finale "Game of Thrones"-Staffel übertroffen wären.