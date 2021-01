Pedro Pascal hat sein Mitwirken an einer früheren "Wonder Woman" vergessen

In einem aktuellen Interview mit "Entertainment Weekly" hat Pedro Pascal eine kuriose Sache verraten: Nach dem Empfang der Zusage für seine Rolle als Superschurke Maxwell Lord in "Wonder Woman 1984" war er so begeistert, dass er sich gar nicht mehr daran erinnern konnte, bereits einmal an der Seite einer anderen "Wonder Woman" gespielt zu haben.

Immerhin hatte diese frühere Superheldinnen-Version auch beim Publikum keinen großen Eindruck hinterlassen, denn das kurzlebige NBC-Projekt war über die Pilot-Folge im Jahr 2011 nicht hinausgekommen. Damals verkörperte Adrianne Palicki die DC-Heldin und führte – ähnlich wie Tony Stark/Iron Man – eine Doppel-Existenz in LA: einerseits als erfolgreiche Unternehmerin Diana Themyscira, andererseits als Superheldin Diana Prince.