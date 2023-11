"The Legend of .... WHAT?!"

Für alle unter euch, denen der Name "The Legend of Zelda" nichts sagt: Es handelt sich dabei um eine höchst erfolgreiche Fantasy-Videogamereihe aus Japan, die erstmals 1986 von Nintendo auf den Markt gebracht wurde. Seither sind 20 Teile und und einige Ableger erschienen – und nach wie vor erfreuen sich die Games großer Beliebtheit. 2018 wurde "The Legend of Zelda" in die Science Fiction and Fantasy Hall of Fame aufgenommen. Der kreative Kopf hinter "Zelda" ist Shigeru Miyamoto.

Grob zusammengefasst geht es in den Spielen um Prinzessin Zelda sowie den Krieger Link, die es sich zur lebenslangen Aufgabe gemacht haben, das Land Hyrule vor dem dämonischen König Ganon zu beschützen. Besonders cool: Die Handlung der Spiele umfasst mehrere Zeitepochen, weshalb es sich bei Link und Zelda meist um Reinkarnationen ihrer früheren Leben handelt.