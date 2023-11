Ceasars Sohn tritt dessen Erbe an

Mit dem neuesten Teil der weltweit beliebten Reihe, haucht Regisseur Wes Ball ("Maze Runner") dem legendären Franchise neues Leben ein. "Planet der Affen: New Kingdom" spielt viele Jahrzehnte nach Caesars Herrschaft, in einer Welt in der die Affen die dominierende, in Harmonie lebende Spezies sind, und Menschen nur noch ein Schattendasein führen.

Während ein neuer, tyrannischer Affenanführer sein Imperium aufbaut, begibt sich ein junger Affe auf eine erschütternde Reise, die ihn dazu bringt, alles, was er über die Vergangenheit wusste, in Frage zu stellen und Entscheidungen zu treffen, die nicht nur die Zukunft der Affen, sondern auch die der Menschen bestimmen werden. Die wichtigste Rolle kommt hier Ceasars Sohn Cornelius (Owen Teague), der dem Erbe seines Vaters bestimmt alle Ehre macht.

In weiteren Rollen erleben wir William H. Macy ("Fargo"), Kevin Durand ("Robin Hood") und Freya Allan aus "The Witcher".

Andy Serkis werden wir diesmal allerdings nicht mehr in seiner Affengestalt zu sehen bekommen, da eine Rückkehr von Caesar ausgeschlossen ist.