Young Avengers und Monica Rambeau bei den X-Men

Zuletzt bahnen sich neue Entwicklungen an: Es wird sich wohl eine Gruppe der Young Avengers bilden, denn Kamala aka. Ms. Mervel versucht jene junge Bogenschützin namens Kate Bishop anzuwerben, die wir aus der Serie "Hawkeye" kennen. Danach setzt der Abspann ein, bis er von folgender Szene unterbrochen wird:

Monica Rambeau (Teyonah Parris) hatte ja gegen Ende des Films ein großes Opfer gebracht, um die Welt zu retten: Mit neuerlangten Superkräften konnte sie einen Riss im Raum-Zeit-Gefüge schließen und die Erde vor dem Untergang bewahren. Dabei ist sie jedoch auf der "falschen" Seite geblieben und gilt jetzt für ihre beiden Freundinnen als verschollen.

In der Mid-Credit-Szene erwacht Monica nun desorientiert in einem Krankenzimmer und sieht sich ihrer eigentlich toten Mutter gegenüber – doch die erkennt ihre Tochter nicht wieder. Stattdessen steckt sie in einem Outfit, das eigentlich Captain Marvel gehören müsste. Als dann noch eine dritte Person hinzukommt, die sehr blau und behaart ist, wissen wir sofort, dass wir bei den X-Men gelandet sind. Das sogenannte Biest aka. Dr. Hank McCoy hat auch eine Erklärung für Monicas Verbleib parat: Sie ist in einer Alternativwelt gestrandet.