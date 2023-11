Bollywood auf einem fernen Planeten

In "The Marvels" werden diverse Genres bedient. ScFi, Fantasy und komödiantische Einlagen, die fast an eine Sitcom streifen, wenn sich Kamalas Eltern und Bruder darüber wundern, was da alles in ihrem bisher so friedlichen Wohnzimmer abgeht. Gerade bei den als witzig gedachten Szenen will der Funke aber nicht richtig überspringen und das Timing versagt. Die großen staunenden Augen von Kamalas Mutter oder das aufgeregte Dauergerede der Teenager-Tochter können daran auch nichts ändern.

So etwas wie Originalität stellt sich erst ein, als unsere drei Heldinnen eine Art Bollywood-Planeten besuchen, wo sich die Menschen nur singend verständigen. Marvel will, so der Eindruck, endgültig betonen, dass es Teil des Mauskonzerns ist und überrascht uns mit einem regelrechten Disney-Musical, in dem ein Märchenprinz mit seiner besonderen Prinzessin tanzt. Kann man mögen, muss man nicht. Geschmackssache.