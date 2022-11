"The Menu": Das sagen Taylor-Joy und Hoult über den Filmdreh

Der Tonfall in "The Menu" schwankt sehr stark - von Satire über absurde Komödie bis Survival-Thriller. Wie haben Sie zuerst auf das Drehbuch reagiert?

Taylor-Joy: Mir gefiel am Skript, dass es mich bei jeder Wendung überrascht hat. Ich sah mir jede Szene an und fragte mich: Was passiert hier gerade? Es ist absurd. Es ist absolut verrückt. Die Idee, solch eine originelle Geschichte zu erzählen, hat mich wirklich angezogen.

Hoult: Mir gefiel beim Lesen die Rahmung des Films als ein Essen, das sich im Laufe eines Abends entfaltet. Ich dachte, das ist eine großartige Art, eine Geschichte zu erzählen. Außerdem habe ich sehr viel gelacht, als ich das Drehbuch zum ersten Mal gelesen habe. Beim Drehen war ich dann aber auch von einigen Szenen ziemlich schockiert, denn einige Momente sind im Film wirklich brutal.

Frau Taylor-Joy, sie spielen eine rebellische Figur. Wie tickt Margot?

Taylor-Joy: Margot lässt sich nicht leicht beeinflussen. Sie schert sich nicht wirklich darum, was andere von ihr denken. In ihrer eigenen Haut fühlt sie sich sehr wohl und entschuldigt sich nicht dafür, wer sie ist. Auch muss sie sich niemandem beweisen. In solch einem prahlerischen, prätentiösen Setting eckt sie mit ihrer Art dann natürlich an...