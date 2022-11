"This is Us"-Fans dürfen sich auf ein besonderes Christmas freuen: Kevin-Darsteller Justin Hartley tritt nach dem Ende der Familien-Serie im neuen Weihnachtsfilm von Netflix, "The Noel Diary", auf. Darin geht es um die Suche nach der eigenen Familie, der Suche nach sich selbst und der großen Liebe, ohne dabei zu pathetisch zu werden, wie ihr im Trailer sehen könnt.

Wenn es euch nichts ausmacht, dass der Trailer fast den ganzen Film verrät, könnt ihr euch ihn gerne hier anschauen: