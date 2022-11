"Best in Snow"

"Best in Snow" ist ein festliches Feiertagsspecial, das von "Unbreakable Kimmy Schmidt"-Star Tituss Burgess moderiert wird und in dem Teams aus der ganzen Welt in ein magisches Schneedorf, den Snowdome, reisen und in einen temperamentvollen Wettbewerb um den Titel „Best in Snow“ treten.

Mit Hilfe der besten Schnee-Schnitzer in Snowdome verwandeln die Teams ihre 3 Meter hohen und 20 Tonnen schweren Schneeblöcke in wunderschöne Kreationen, die von Pixar, Marvel, Walt Disney Animation, Walt Disney Studios und The Muppets Studio inspiriert sind. Die Teams nehmen sich Familienlieblinge wie Vaiana, Coco und "Der König der Löwen" vor und erwecken die Figuren auf eine noch nie da gewesene Weise zum Leben – aus Schnee!

Spektakuläre Schneeskulpturen und lebhafte musikalische Darbietungen von Tituss Burgess, Kermit dem Frosch und DCappella machen diese Veranstaltung zu einem actiongeladenen Winter-Event für die ganze Familie.