"The Offer"-Trailer: Der chaotische Weg zum Kultfilm "Der Pate"

Erinnerungen eines Produzenten

In den Hauptrollen sehen wir Miles Teller als Albert S. Ruddy, Matthew Goode als Robert Evans, Juno Temple als Bettye McCart, Giovanni Ribisi als Joe Colombo, Dan Fogler als Francis Ford Coppola, Burn Gorman als Charles Bluhdorn und Colin Hanks als Barry Lapidus.

Vorlage für die TV-Serie sind die Erfahrungen des damaligen Produzenten Al Ruddy, der den Oscar für den "Besten Film" gewann. Der heute über 90 Jahre alte Ruddy wirkt bei "The Offer" als ausführender Produzent mit. Der Brite Dexter Fletcher ("Bohemian Rhapsody", "Rocketman") ist als Regisseur an Bord.

"The Offer" startet in den USA am 28. April 2022 beim Streaming-Anbieter Paramount+ und wird bei uns vermutlich etwas später auf Sky verfügbar sein.