"The Patient"-Trailer: Steve Carell therapiert "Star Wars"-Star

Mörderischer "Star Wars"-Darsteller

Die Hauptrollen der Thriller-Serie sind mit Steve Carell und Domhnall Gleeson hochkarätig besetzt. Carell hat nach "The Office" bewiesen, dass er auch in dramatischen Rollen überzeugen kann und liefert hier einer seiner herzzerreißendsten Performances ab. Domhnall Gleeson ist schon in vielen großartigen Filmen als Nebendarsteller zu sehen gewesen. Große Aufmerksamkeit erreichte der Ire für seine Auftritte als Caleb in "Ex Machina" und als General Hux in "Star Wars". Für seine Rolle als Serienmörder eignete er sich einen amerikanischen Akzent an, wodurch kaum einer auf die Idee kommen dürfte, dass er der Sohn der irischen Schauspiellegende Brendan Gleeson ist.

"The Patient" ist eine Serie des US-Senders FX. In Österreich sind die Serien des Senders meist über Disney+ und dessen Star-Banner verfügbar. Auch wenn es noch nicht bestätigt wurde, ist es möglich, dass man "The Patient" über Disney+ streamen kann. Die Serie besteht aus zehn Episoden und es wird auch keine weiteren Folgen geben.

"The Patient" startet in Nordamerika am 30. August 2022 auf Hulu, ein Starttermin für Österreich ist noch nicht bekannt.