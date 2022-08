Steve Carell ist 60: Happy Birthday, Mr. Comedy

Wie "The Office" vom Flop zum Hit wurde

Die erste Staffel von "The Office" floppte. Dennoch verlängerte der Sender NBC die Verträge. Grund dafür: Steve Carells bahnbrechender Erfolg mit der Komödie "Jungfrau (40), männlich, sucht ...". In dem Film von 2005 spielt er an der Seite von Paul Rudd (53), Seth Rogen (40) und Catherine Keener (63). Wie der Name des Films verrät, ist seine Figur Andy Stitzer eine männliche, 40-jährige Jungfrau, dessen Freunde versuchen, ihm eine Sexpartnerin zu verschaffen. Diese Aufgabe stellt sich als schwieriger heraus als gedacht. Für seine Darbietung bekam Carell 2006 einen MTV Movie Award verliehen.

Dieser Boom verhalf auch "The Office" zu besseren Quoten. 2006 erhielt der US-Amerikaner, der übrigens in Massachusetts einen Gemischtwarenladen führt, einen Golden Globe und einen Television Critics Association Award für seine Rolle als Michael Scott. Carell spielte von 2005 bis 2011 in der Serie mit und erhielt in dieser Zeit sechs Emmy-Nominierungen. Trotz des massiven Erfolgs hat er selbst kaum Folgen von "The Office" gesehen, wie er in einem Interview mit "BuzzFeed Celeb" erklärte.