Jeder, der schon mal auf einer Hochzeit war, weiß, dass es dort immer den einen Menschen gibt, der all die Aufmerksamkeit auf sich zieht und das nicht im positiven Sinne. Er/ Sie macht absoluten Blödsinn und sorgt nur für Ärger! Um diese Art von Menschen geht es in der Amazon-Prime-Video-Komödie "The People We Hate at the Wedding", in dem nicht nur absolut sympathische und charismatische SchauspielerInnen im Fokus stehen, sondern auch noch welche, die Komödien so gut rüberbringen können wie kaum jemand anderer.

Seht euch hier den unterhaltsamen Trailer an, der schon einen guten Einblick in die grandiose Dynamik zwischen den HauptdarstellerInnen gibt: