"Meine schrecklich verwöhnte Familie"-Trailer zur neuen Komödie

Mexikanische Komödie als Vorlage

Bei dem Film von Nicolas Cuche mit Gérard Jugnot ("Die Kinder des Monsieur Mathieu") in der Hauptrolle, handelt es sich um eine sehr freie Adaption der erfolgreichen mexikanischen Komödie "Nosotros Los Nobles" von Gary Alazraki. Darin beschließt ein Familienvater, seinen Kindern eine Lektion zu erteilen, die sich dann allerdings gegen ihn wendet.

Regisseur Cuche meint in einem Interview, das dem Presseheft beigegeben wurde: "Das Thema sprach mich in erster Linie an, weil ich selbst Vater dreier Kinder bin, aber auch, weil darin ganz aktuelle Probleme angerissen werden, was elterliche Wertevermittlung an die Kinder anbetrifft. Wie lässt sich eine gesunde Einstellung für Anstrengung und Arbeit erlernen, wenn die Jungen dank ihrer Eltern ein ziemlich bequemes Leben haben? Wie widersteht man der Versuchung der Marken, der Mode, des übermäßigen Konsums? Ich finde, der Stoff vermittelt diese Themen auf amüsante und pointierte Art und Weise."

"Meine schrecklich verwöhnte Familie"- startet am 13. Mai in unseren Kinos.