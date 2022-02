Die Mutter aller Mystery-Serien: Der an das Übernatürliche glaubende FBI-Agent Fox Mulder (fantastisch: David Duchovny) und seine ewig skeptische Partnerin Dana Scully (ikonisch: Gillian Anderson) sind bis heute das beste Duo der TV-Geschichte und ließen uns lange Zeit an Paranormales und vor allem an weitreichende und streng geheime Regierungsverschwörungen glauben.

Das verworrene Labyrinth aus Lügen, Geheimnissen, Cliffhangern und vorsichtiger Romanze tänzelt gekonnt zwischen Crowdpleaser und KritikerInnen-Favorit, der Mix aus Monster-of-the-Week-Folgen und Mythologie-Episoden war wegweisend. Auf Disney+ kannst du dich erneut dem Nineties-Mantra "I want to believe" hingeben, inklusive den beiden ebenso empfehlenswerten Kinofilmen.

Hier geht's direkt zur Serie!