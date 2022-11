Action-Spezialist am Werk bei "The Recruit"

Uns erwarten laut Trailer überzeugende Kampfszenen und hie und da ein lockerer Spruch. Dass hier alles stimmig bleibt, dürfte vor allem Verdienst eines Regisseurs sein, der sich schon mehrfach als echter Action-Spezialist erwiesen hat: Von Doug Liman stammen nämlich bereits Genre-Klassiker wie "Die Bourne Identität", "Mr. and Mrs. Smith" oder "Edge of Tomorrow". Für Netflix inszeniert er nun die acht Episoden der neuen Agenten-Serie, bei der wir uns wie in einem Polit-Thriller fühlen dürfen.

Abgesehen von Noah Centineo hat die Besetzungsliste eher unbekannte Namen zu bieten: Alexandra Petrachuk, Aarti Mann, Daniel Quincy Annoh und Vondie Curtis Hall. Doch der Berühmtheitsgrad ist schließlich keine zwingende Voraussetzung für eine gelungene Produktion, sollten sie alle ihre Sache gut machen.

"The Recruit" startet am 16. Dezember auf Netflix.