Ein Mord im Weißen Haus bietet natürlich jede Menge an Verdächtigen, vor allem, wenn gerade ein Staatsbankett stattfindet. In der von Shonda Rhimes produzierten neuen Netflix-Serie "The Residence" wird uns mit Cordelia Cupp ( Uzo Aduba ) eine Superdetektivin präsentiert, die aber immerhin auch volle 8 Folgen braucht, um den komplizierten Mordfall an dem Chief Usher A. B. Wynter ( Giancarlo Esposito ) zu lösen.

Wynters Tagebuch wird endlich in der Bibliothek von Cupps gefunden: dessen letzte Seite wurde zur Hälfte herausgerissen und das fehlende Stück entpuppt sich als sein angeblicher Abschiedsbrief . Außerdem entdeckt sie, dass diverse Gemälde in den verschiedenen Räumen umgehängt wurden und hat dadurch die endgültige Gewissheit über den Ablauf des Mordes gewonnen, weiß aber noch immer nicht, wer die Tat begangen hat.

Der sogenannte Yellow Room hat Cupps Interesse geweckt und sie erkennt nun den wahren Tathergang: dem Opfer wurde in einem Glas Gift verabreicht , dann hat man eine Vase nach ihm geworden und schließlich mit einer schweren Kaminuhr zugeschlagen , was zum Tod geführt hat.

Das Verbrechen wird von Cupp rekonstruiert

Im East Room lässt Cupp dann in bester Hercules-Poirot-Tradition alle Verdächtigen zusammenkommen und läutet so die Schlussauflösung ein. Sie besucht mit ihnen allen die verschiedenen Schauplätze und rekonstruiert genau die Zeitabläufe. Nun erfahren wir auch, wie der Tote ins Billardzimmer gekommen ist. Eigentlich lag die Leiche zunächst in dem Raum im dritten Stock, wo alles so hergerichtet ist, als würde er gerade umgebaut.

Dort wachte der betrunkene Bruder des Präsidenten in der fraglichen Nacht aus seinem Rausch auf und entdeckte neben sich die Leiche. In seiner Panik zog er sie an den Beinen in das andere Zimmer, wo sie dann gefunden wurde. Er übermalte das Blut an der Bodenleiste, steckte die gefundenen Schlüssel ebenfalls zur Leiche und fand dann den angeblichen Abschiedsbrief, weshalb er annahm, dass es sich um Suizid handelte. Daraufhin änderte er seine Vorgehensweise, holte ein Messer aus der Küche und brachte dem Toten die Schnitte an den Handgelenken bei, damit alles seine "Richtigkeit" hatte.