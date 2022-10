"The School for Good and Evil": Kommt Teil 2 des Netflix-Hits?

Fantasy-Fans konnten sich in den letzten Tagen über neuen Stoff freuen, der sie wieder in fremde und magische Welten entführt. Die Rede ist von "The School for Good and Evil". Der Netflix-Film handelt von den beiden Jugendfreundinnen Agatha (Sofia Wylie) und Sophie (Sophia Anne Caruso), die die titelgebende Schule besuchen.

Die Romanverfilmung befindet sich seit ihrem Start auf Platz 1 von Netflix. Ein absoluter Erfolg! Und das Beste: "The School for Good and Evil" basiert nicht nur auf EINEM Roman, sondern gleich auf einer Romanreihe! Heißt das, es werden weitere Adaptionen des Stoffs auf Netflix folgen?