Die 10 besten Fantasy-Filme auf Netflix:

Constantine (2005)

John Constantine ist ein Anti-Held aus dem Comic-Hause DC, der sich meist mit der zweiten oder gar dritten Reihe zufrieden geben muss. Im gleichnamigen Kinofilm verleiht ihm Action-Star Keanu Reeves ein passendes und markantes Gesicht, das sich auf der Leinwand in einer Welt wiederfindet, die zwar etwas weniger düster daherkommt als jene in den Comics, die es aber trotzdem in sich hat – vor allem was Geheimnisse, Doppeldeutigkeiten und Mystery betrifft.

Seiner Gabe, Halbblut-Engel und -Dämonen erkennen zu können, überdrüssig, nimmt sich Constantine das Leben, gelangt in die Hölle – und kehrt prompt wieder zurück. Nun fristet er als Detektiv in Los Angeles sein Dasein, der "ganz spezielle" Fälle aufklärt – unter anderem den angeblichen Selbstmord der Schwester von Angela Dodson (Rachel Weisz). Stets an der schmalen Grenze zwischen Himmel und Hölle balancierend, ist Constantine ein Held wider Willen, der nicht nur die Düsternis der Welt, sondern auch in seiner Seele bekämpft. Packender Mix aus Okkult-Fantasy und Thriller.

