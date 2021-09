"Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities": Netflix-Horror-Anthologie

Von Buch-Titel inspiriert

Die aktuellen Anthologie-Pläne durchliefen schon mehrere Stadien und waren ursprünglich unter dem Titel "Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight" angekündigt, wie "Slashfilm" bereits 2018 berichtete. Der nun gewählte Titel geht besser von der Zunge und greift obendrein den Titel von Del Toros Buch-Publikation aus dem Jahr 2013 auf.

In dem damaligen Band mit dem Unter-Titel "My Notebooks, Collections, and Other Obsessions" gewährte der Regisseur Einblicke in seinen Schaffensprozess und legte Einflüsse bloß, die ihn zu seinen bereits legendären Werken inspiriert haben.