"The School for Good and Evil": Ende des Netflix-Films erklärt

Auf Netflix ist die Romanverfilmung "The School for Good and Evil" mit Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburn und Michelle Yeoh gestartet – und schon auf Platz Eins der Charts! Der Fantasy-Film handelt von den beiden Jugendfreundinnen Agatha (Sofia Wylie) und Sophie (Sophia Anne Caruso), die die titelgebende Schule besuchen.

Obwohl Agatha in ihrer Heimatstadt als Hexe bezeichnet wird und Sophie prinzessinnenhafte Qualitäten hat, wird Agatha der Schule der Guten und Sophie in die Schule der Bösen zugeteilt. Agatha und Sophie glauben, dass sie in der falschen Schule sind und versuchen, ihre wahre Natur zu beweisen, um in die richtige Schule sortiert zu werden.

Das Ende von "The School for Good and Evil" hält viele Wendungen bereit, bei denen die ein oder andere eine Erklärung benötigt. Hier erfahrt ihr, was das Ende des Films bedeutet.