"To All The Boys": Plant Netflix eine Spin-off-Serie?

Seit 2018 erzählt Netflix mit der "To All The Boys"-Filmreihe die Liebesgeschichte der Teenager Lara-Jean Covey und Peter Kavinsky.

Die erfolgreiche Rom-Com sollte 2021 mit dem dritten Teil "To All The Boys: Always and Forever" eigentlich zu Ende sein – doch wie "Deadline" berichtet, soll der Streaming-Service eine Spin-off-Serie über Lara-Jeans kleine Schwester Kitty planen.