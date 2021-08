Das Schicksal ist ein mieser Verräter (2014)

Zum Schluss bitte die Taschentücher bereithalten – am besten gleich mehrere Packungen: In dieser "Sick Teen Romance", der tragischen Variante der romantischen Teenie-Komödie, leidet die 16-jährige Hazel (Shailene Woodley) an Schilddrüsenkrebs. In einer Selbsthilfegruppe lernt sie den an Knochenkrebs erkrankten Gus (Ansel Elgort) kennen, die beiden freunden sich an. Das Buch von Hazel über ein krebskrankes Mädchen lässt offen, ob die Hauptfigur gestorben ist. Also machen die beiden sich zum in Amsterdam zurückgezogenen Autor auf, um das Ende herauszufinden. Eine Reise, die das Leben der beiden verändern wird.

Statt derbem Humor, kitschiger Liebesgeschichte oder ärgerlichen Plattitüden setzt "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" auf Authentizität und realistische Romantik, bei der zum Schluss kein Auge trocken bleibt. Der Film mutet wie ein zutiefst trauriges und poetisches Gedicht an, dessen Protagonistin ihr verletzliches Herz mutig vor sich her trägt.

"Das Schicksal ist ein mieser Verräter" ist nicht im Prime-Abo enthalten.

