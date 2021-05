Die 10 besten Teenager-Serien auf Amazon Prime

Gossip Girl (2007-2012)

Leider verblasste der Stern von "O.C., Califorina" genauso schnell, wie er erschien – und als er schlussendlich ganz unterging, war "Gossip Girl" da, um die Ehre von Teen-Serien zu retten und das Genre auf ein neues (zeitgenössisches) Level zu heben: Ebenfalls in der High Society angesiedelt, geht es in "Gossip Girl" noch glamouröser, noch stylisher, noch skandalöser zu als in Orange County – und wir liebten jede Minute davon!

Neu war das Staffelübergreifende Geheimnis, das man so in Teen-Serien bis dato noch nicht kannte: Wer ist das mysteriöse "Gossip Girl", das regelmäßig den neuesten Klatsch und Tratsch der Upper East Side auf einem Blog veröffentlicht und im Hintergrund mit dem Leben unserer (gar nicht so heroischen) Held*innen spielt, als seien sie Marionetten?

Die Gefahren von Social Media wurden in der Serie also bereits behandelt, bevor wir wussten, was Social Media eigentlich ist. Damals neu und wegweisend war auch das Einblenden von Textnachrichten. Trends setzte die Serie auch mit ihrer Mode, allen voran jener von Serena (Blake Lively, deren Star-Qualitäten damals schon unverkennbar waren) und Blair (Leighton Meester).

Skandale und Intrigen, aber auch Liebeskummer, Partys, Drogen, Verbrechen und viele Twists stehen bei "Gossip Girl" an der Tagesordnung: Nie wurde Dekadenz schamloser, stilsicherer und süchtigmachender in Szene gesetzt! Das Leben der IN-Clique dreht sich so schnell in Saus und Braus, dass einem schon mal schwindelig wird.

Staffel Eins ist im Prime-Abo enthalten, die restlichen fünf Seasons gibt es zu kaufen.

Hier geht's direkt zur Serie!