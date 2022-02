"The Tourist"-Trailer: Jamie Dornan wird in Australien gejagt

"Fifty Shades of Grey"-Star Jamie Dornan ist nicht nur demnächst in dem Oscar-nominierten Werk "Belfast" zu sehen, sondern wird nach der düsteren Krimi-Serie "The Fall" auch wieder zum Serien-Darsteller. In "The Tourist" spielt er für diese HBO-Produktion einen Briten, der sich im australischen Outback plötzlich einer tödlichen Gefahr ausgesetzt findet.

Das hängt nicht etwa mit den harten Wetterbedingungen und den menschenleeren Weiten dieser Landschaft zusammen, sondern mit einem absichtlich herbeigeführten Autounfall, wie der erste Trailer andeutet: