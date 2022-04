Nach "Too Hot To Handle" und "Love is blind" hat Netflix wieder einmal ein wunderbares Streaming-Highlight für Reality-Fans entwickelt: "The Ultimatum".

In der Realityshow stellen sich Paare ein Ultimatum: Trennung oder Verlobung. Dahinter steckt ein simples Konzept: Es folgt ein PartnerInnentausch unter den Teilnehmenden, und drei Wochen lang können die KandidatInnen schauen, wie ein Leben mit einer anderen Person wäre. Damit soll die berühmtberüchtigte Frage "Was, wenn es jemand Besseren gäbe?" aus dem Weg geräumt werden. Danach kehren sie wieder zu ihren PartnerInnen zurück, und nach weiteren drei Wochen steht die ultimative Entscheidung an.

Was wie eine gute Tat von Netflix und den Show-Hosts Nick und Vanessa Lachay scheint, ist in Wahrheit aber ein Mix aus viel Drama, tränenreichen Diskussionen und gebrochenen Herzen. Und weil das nach einem gelungenen Konzept klingt, hat Netflix schon vor dem Start der ersten Staffel eine Fortsetzung angekündigt.