"Isle of the Dead": Neues TWD-Spin-Off mit Negan und Maggie

"Isle of the Dead": Start einer neuen Ära?

Dass "Isle of the Dead" der Überkracher werden und das Franchise neu beleben wird, davon ist zumindest Jeffrey Dean Morgan überzeugt: "Die Kulisse ist fantastisch, aber die Geschichte, die Eli Jorné sich ausgedacht hat, ist noch besser. Schnallt euch an, Leute, 'Isle of the Dead' wird das TWD-Universum neu erfinden."

Bevor "Isle of the Dead" 2023 erscheint, ballert AMC aber noch zwei (!) weitere TWD-Spin-Offs raus: Die Anthologie-Serie "Tales of the Walking Dead" wird für Mitte 2022 erwartet. Die elfte und finale "The Walking Dead"-Staffel rundet ein noch namenloses Spin-Off rund um Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) ab.

Wir fragen uns: Wird "Isle of the Dead" der letzte TWD-Ableger sein – oder der Start in eine neue (Zombie-)Unendlichkeit? Immerhin ist auch bei "Fear the Walking Dead" noch kein Ende in Sicht ...

"The Walking Dead" ist auf Disney+, Netflix und Amazon Prime zu sehen. Hier geht's zur Serie!

"Fear the Walking Dead" kannst du auf Amazon Prime streamen. Hier geht's zur Serie!

"The Walking Dead: World Beyond" ist auf Amazon Prime erhältlich. Hier geht's zur Serie!

