"The Walking Dead": Erste Bilder des neuen Teenie-Spin-Offs

Serie Nummer drei in der Welt von "The Walking Dead"

Die Originalserie "The Walking Dead" hat zwar massiv an Zusehern verloren, ist aber immer noch eine der meistgesehenen TV-Serien. Am kommenden Sonntag startet bereits die 10. Staffel. Ein Ende ist nicht in Sicht. Rund um die Hauptfigur der Serie, Rick Grimes ( Andrew Lincoln), wird an einer Spielfilm-Trilogie gearbeitet. Die Spin-Off-Serie "Fear the Walking Dead" geht nächstes Jahr auch schon in die sechste Staffel.

Weitere Informationen über die neue Serie könnten laut The Hollywood Reporter morgen im Rahmen des "The Walking Dead"-Panels bei der zurzeit laufenden New York Comic Con präsentiert werden.