Traumhaus in der Vorstadt

2014 kauften der stellvertretende Vorsitzende einer Versicherungsfirma, Derek Broadduses, und seine Frau Marie um 1.2 Millionen Dollar ihr Traumhaus in der Vorstadt von New Jersey. Anders als in der Serie erhielt die Familie nicht nach ihrem Einzug, sondern schon bei den ersten Renovierungsarbeiten den ersten Drohbrief. Der Absender beschrieb darin, dass sein Großvater in den 20er-Jahren und sein Vater in den 60er-Jahren das Haus "beobachtet" hatten und nun werfe er seinen wachsamen Blick auf das 1905 errichtete Domizil.

Die Familie kontaktierte die Behörden und ein Team an PolizistInnen, forensischen LinguistInnen und einem ehemaligen FBI-Agenten machte sich auf die Suche nach dem Watcher. Insgesamt wurden der Familie drei Briefe zugeschickt, in denen ihr Tagesablauf detailliert beschrieben und die Ermordung ihrer Kinder angedeutet wurde. Aus Angst beschloss die fünfköpfige Familie, nicht in das Haus zu ziehen bevor der Täter ermittelt wurde.