"The Wilds" Staffel 3: Wie geht es nach dem Cliffhanger weiter?

Wie wird es in Staffel 3 weitergehen?

Wie es in Staffel Drei weitergeht, wissen also weder Pidgeon noch Ali noch sonst wer aus dem "The Wilds"-Cast. Streng genommen gab es von Amazon Prime Video noch kein grünes Licht für eine Fortsetzung, aber bedenkt man den großen Erfolg der Serie, dürfte die Bekanntgabe nichts mehr als eine reine Formsache sein. Und nach diesem Cliffhanger die Serie enden zu lassen – so grausam kann nicht mal Amazon sein!

Träume sind aber bekanntlich nicht verboten, also haben sich die Jung-Darstellerinnen schon mal Gedanken gemacht, was sie selbst gerne in der dritten Staffel erleben und sehen würden. "Ich möchte, dass alle weiter vorankommen und sich weiterentwickeln", sagt Ali, ist aber auch überzeugt davon, dass die Vermischung der Mädels- und Jungs-Gruppe Auswirkungen auf jede einzelne Figur der Serie haben wird.

"Sie werden alle zu ihren früheren Verhaltensweisen zurückkehren. [Die Mädchen] werden nicht wissen, wie sie mit den Jungs umgehen sollen – vor allem, da es nun aber ums Überleben geht." Und weiter: "Dann muss es eine Anpassungsphase geben, in der es heißt: 'Okay, jetzt müssen wir wie früher überleben und dann müssen wir fliehen.' Die Hürden sind nun zahlreicher."