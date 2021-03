"The Wilds": Alles, was wir über Staffel 2 wissen

Drehstart in Australien geplant

Wie "Variety" berichtet, wird die neue Staffel von "The Wilds" nicht wie bisher in Neuseeland gedreht werden, sondern in Queensland, Australien. Die Produktion soll im April starten.

Serienschöpferin Sarah Streicher wird wieder dabei sein, sowie der bekannte Cast mit Rachel Griffiths (Gretchen), Sophia Taylor Ali (Fatin), Shannon Berry (Dot), Sarah Pidgeon (Leah), Erana James (Toni), Jenna Clause (Martha), David Sullivan, Troy Winbush, Helena Howard, Reign Edwards und Mia Healey.

Wann die zweite Staffel auf Amazon Prime zu Streamen verfügbar sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.