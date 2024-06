Das feministische Roadmovie "Thelma & Louise", mit dem Regisseur Ridley Scott einst ein eigenes Genre begründete, wird nun im Rahmen der Best-of-Cinema-Filmreihe in brillantem 4K Ultra HD zurück auf die große Leinwand kommen.

Als gegensätzliche Freundinnen auf der Suche nach Freiheit glänzen die Leinwandikonen Geena Davis ("Die Piratenbraut") und Susan Sarandon ("Die Hexen von Eastwick"). An ihrer Seite ist unter anderem der damals noch wenig bekannte Brad Pitt ("Once Upon a Time in Hollywood") in einer seiner ersten größeren Filmrollen zu sehen.