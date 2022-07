Zuletzt hat man von Jamie Foxx gehört, weil er gar Unvorstellbares vollbracht hat: Gemeinsam mit Netflix (und Tom Brady) holte er die ehemalige Hollywood-Gagen-Queen Cameron Diaz aus der Frühpension zurück: Die beiden stehen bald für den neuen Streaming-Streifen "Back in Action" vor der Kamera.

"In Action" ist Foxx aber schon vorher. Ebenso für den roten Streaming-Riesen drehte der 54-Jährige die übernatürliche Action-Comedy "Day Shift" – und auch diesmal teilt er sich das Rampenlicht mit großen Namen: Neben Foxx werden auch Dave Franco und Rapper Snoop Dogg im Streaming-Sommer-Blockbuster zu sehen sein. Für "How To Get Away With Murder"-Fans besonders erfreulich: "Laurel"-Darstellerin Karla Souza vervollständigt den Cast.

Hier ist der erste Trailer: