"3 Body Problem": Die verschiedenen Zeitebenen erklärt

China 1966-1968

Die vielversprechende junge Astrophysikerin Ye Wenjie (Zine Tseng) muss 1966 im maoistischen Peking mit ansehen, wie ihr Vater bei einem Schauprozess im Rahmen der Chinesischen Kulturrevolution zu Tode geprügelt wird.

1967 wurde sie in ein Arbeitslager in der Inneren Mongolei gesteckt. Weil sich ein verbotenes Buch in ihrem Besitz befindet, droht ihr eine weitere Strafe, falls sie nicht dazu bereit ist, sich in einer abgelegenen Militärbasis an einem streng geheimen Projekt zu beteiligen. Sie findet heraus, dass es dabei um die Suche nach außerirdischem Leben geht.

1968 hat Ye dann eine geniale Idee: Sie will die Sonne als Superantenne benutzen und richtet die Satellitenschüssel entsprechend aus, obwohl ihr Vorgesetzter dagegen ist.