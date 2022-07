"Thor: Love and Thunder": Drittbester US-Kinostart 2022

Nur zwei Filme starteten im Kinojahr 2022 in den USA besser. Den Platz an der Spitze belegt ein hauseigener Marvel-Konkurrent: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" mit 187 Millionen Dollar (rund 185 Millionen Euro). Auf Platz zwei liegt "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" mit 145 Millionen Dollar (rund 143 Millionen Euro).

"Thor: Love and Thunder" legt damit den mit Abstand stärksten Start aller vier Filme mit dem Donnergott hin. Im Vergleich mit allen Filmen des Marvel Cinematic Universe rangiert der Film mit Chris Hemsworth und Natalie Portman (41) auf Platz 11.