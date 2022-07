Warum "Thor: Love & Thunder" der beste "Thor"-Film ist

Galaktischer Stil: bunter, lauter, wilder, ...

Marvel war schon immer sehr bunt und die galaktischen Filme rund um "Guardians of the Galaxy" und "Thor" stachen diesbezüglich nochmal besonders hervor. Doch "Thor: Love & Thunder" legt noch einmal eine Schippe obendrauf.

Der SuperheldInnen-Film ist einfach sehr viel von allem – sehr bunt, sehr wild, sehr abgefahren, einfach sehr gigantisch. Ein wahres audiovisuelles Feuerwerk.

Doch nicht nur visuell haut die Marvel-Produktion einen um. Auch die auditiven Elemente tragen ihren Teil dazu bei: Die rockige Musik aus den 80ern macht großartige Stimmung. In manchen Momenten verstärkt sie die vorherrschende Stimmung und bestimmt diese maßgeblich. In anderen Momenten ist sie das, was das Fass zum Überlaufen bringt und man nur noch heult vor lachen, weil die Musik auf eine solch parodische Art und Weise eingesetzt wird.

Ähnlich wie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" wandelt auch dieser Film auf einem schmalen Grat zwischen fantastischen Welten und düsteren Horror-Momenten, die so farbenentzogen sind, dass man sich selbst wie ein schwarzes Loch fühlt. Einfach ein galaktisches Zusammenspiel von purer Farbenfreude und der absoluten Abwesenheit von Farbe – und Freude. Ich wage sogar zu behaupten, dass man manche Szenen auch stumm schauen könnte, da das Visuelle pure Kunst ist, die es verdient hätten, alleinstehend wertgeschätzt zu werden.

Insgesamt ein wahres Vergnügen für Augen und Ohren!