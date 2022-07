"Thor: Love & Thunder": Was bedeutet das Ende für das MCU?

Wird Jane aka Mighty Thor zurückkehren?

Apropos, Jane: Diese hat in "Thor: Love and Thunder" ihren vermeintlichen letzten Auftritt im MCU. Denn die (Ex-)Freundin von Thor stirbt in der finalen Schlacht gegen Gorr, der ihr den letzten Todesstoß im Kampf Krebs gegeben hat. Daraufhin wird sie von Heimdall (Idris Elba) in Valhalla willkommen geheißen. Dadurch stehen ihre Chancen gar nicht schlecht wieder in einem Marvel-Film aufzutauchen.

Denn in den Comics weigert sich Thor, Janes Tod zu akzeptieren und ist in der Lage, die Kraft von Mjolnir zusammen mit Odins Bemühungen aus Valhalla zu nutzen, um Jane wieder zum Leben zu erwecken. So hat Marvel in verschiedenen Comic-Zeitlinien Thor die Fähigkeit verliehen, mit den Menschen in Valhalla zu sprechen, und Jane ist eine Valkyrie geworden, was ihr mehr Macht über Leben und Tod verleiht.

Außerdem ist in der nordischen Mythologie Valhalla ein Ort, an dem die Krieger nach dem Tod warten, bis sie zurückkehren, um am Ende der Welt zu kämpfen. So könnte es auch Jane ergehen.