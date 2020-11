"Thor: Love & Thunder": Der vierte Thor wird wie ein Avengers-Film

"Thor: Love & Thunder", der vierte Film mit Chris Hemsworth als Marvel-Donnergott, soll sich eher wie der fünfte Avengers-Film anfühlen. Grund dafür ist laut "Hollywood Reporter" das breite Ensemble an bekannten Marvel-Stars in dem Film, der weltweit am 10. Februar 2022 in die Kinos kommen soll.

Von Anfang an war klar, dass es in "Thor 4" ein Wiedersehen mit Natalie Portman als Jane Foster geben wird. Auch mit Tessa Thompson als Valkyrie wurde immer gerechnet. Kürzlich wurde bekannt, das auch Chris Pratt in seiner Rolle als Star-Lord neben Chris Hemsworth als Thor zu sehen sein wird.