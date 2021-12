"Through My Window": Trailer zur heißen Netflix-Romanze

Genau wie andere Erotikfilme – wie beispielsweise "365 Tage" auf Netflix – scheint in "Through My Window – Ich sehe nur dich" ebenfalls eine grenzwertige Obsession romantisiert und verherrlicht zu werden, was immer wieder zu schlechten Kritiken führte. Vermutlich wird die problematische Handlung aber nichts an einem Erfolg des neuen erotischen Films ändern.

"Through My Window – Ich sehe nur dich" startet am 5. Februar auf Netflix.