Das Ende von "Tiefe Wasser" erklärt

Im Film sehen wir am Ende, dass sich die Situation für Vic zuspitzt: Nachdem er unter Verdacht gerät, zahlreiche Liebhaber seiner Frau ermordet zu haben, findet seine Frau einen Beweis für den Mord an Tony (Finn Wittrock). Sie ist fest entschlossen, ihren Mann gemeinsam mit ihrer Tochter Trixie (Grace Jenkins) zu verlassen, was Trixie aber verhindern möchte. In der Verfilmung bleibt Melinda am Ende bei ihrem Ehemann – und hinterlässt das Publikum mit vielen offenen Fragen.

So anders ist das Ende im Buch

Das Buch ist generell düsterer und brutaler – auch Vics fatale Eifersucht und die expliziten Morde werden schon zu einem früheren Zeitpunkt detaillierter erklärt als im Film.

Melinda hingegen wird als Verführerin dargestellt, die sich mehr um ihre Affären als um ihre Familie kümmert. Als ihre Liebhaber verschwinden oder sterben, verdächtigt das soziale Umfeld de Familie eher Melinda als Vic. In der damaligen Gesellschaft fiel eine Frau, die ihren Mann offensichtlich betrogen hatte, ohnehin in Ungnade.

Das Ende ist dementsprechend ebenfalls blutrünstiger als im Film: Don (im Film von Tracy Letts dargestellt) schafft es hier, Vic als wahren Mörder der Männer zu überführen. Vic erkennt, dass es keine Chance gibt, zu entkommen – und tötet Melinda bevor die Polizei zu Hilfe eilen kann.