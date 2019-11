10 fesselnde Thriller zurzeit auf Amazon Prime

ELLE (2016)

In dem Thriller von Meisterregisseur Paul Verhoeven spielt Isabelle Huppert die erfolgreiche Geschäftsfrau Michèle, die in ihrem Haus von einem maskierten Eindringling überfallen und vergewaltigt wird. Doch ihre Reaktion auf das Verbrechen überrascht: Sie tut so, also ob nichts passiert wäre. Doch sie findet sich keinesfalls mit ihrer Opferrolle ab. Im Gegenteil: Michèle verfolgt einen eigenen Plan, um den unbekannten Täter zu finden und sich an ihm zu rächen.