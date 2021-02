Welchen Titel wird "Matrix 4" tragen? Ein Leak verrät mehr

Seit der Bekanntgabe von Plänen für einen weiteren "Matrix"-Film waren den Spekulationen der Fans keine Grenzen gesetzt. Immerhin galt es zu erklären, wie es möglich sein kann, dass Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in den Rollen von Neo und Trintiy wiederkehren, obwohl diese Figuren in "Matrix Revolutions" ja bereits gestorben sind. Die Wachowski-Schwestern müssen sich also ins Zeug legen, um einen halbwegs plausiblen Grund für diesen weiteren Handlungsverlauf zu liefern.

Jedenfalls hat Reeves bereits verraten, dass uns kein Prequel erwartet, und die Geschehnisse des neuen Films nicht in der Vergangenheit stattfinden werden, sondern tatsächlich dort anknüpfen sollen, wo der dritte "Matrix"-Teil geendet hat.