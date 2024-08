Tom Cruise kommt im Weltkriegs-Thriller "Broadsword"

Laut "Production Weekly" wird das aus Regisseur Christopher McQuarrie und Hollywoodstar Tom Cruise bestehende Erfolgsduo wieder gemeinsame Sache machen. Nach Blockbustern wie "Jack Reacher", und drei "Mission: Impossible"-Filmen kommt nun ein Projekt über den Zweiten Weltkrieg an die Reihe. In "Broadsword" wird es sich um die Operation einer britischen Spezialeinheit handeln, in deren Verlauf ein Marinekapitän hinter den feindlichen Linien abstürzt und nun in Frankreich in Lebensgefahr gerät, um seine Mission dennoch erfüllen zu können.