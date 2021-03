Tom Hiddleston sucht in "The Essex Serpent" ein Ungeheuer

Bestseller-Verfilmung

Nach Sarah Perrys Bestseller "The Essex Serpent" erzählt die gleichnamige Produktion die Geschichte der frisch verwitweten Cora (Claire Danes). Durch den Tod ihres Mannes aus einer sehr unglücklichen Ehe befreit, wechselt die junge Frau ihren Wohnsitz und zieht aus dem Viktorianischen London in eine Kleinstadt im ländlichen Essex.

Dort wird sie allerdings mit einem lokalen Aberglauben konfrontiert, denn die Bewohner vermuten, dass eine mythische Kreatur, die als "Essex Serpent" bekannt ist, nach 300 Jahren in die Gegend zurückgekehrt ist und ihr Unwesen treibt. Cora ist aber viel zu rational, um an solche Legenden zu glauben und will herausfinden, was es mit dem seltsamen Tier auf sich hat. Hiddleston wird unter dem Namen Will Ransome in Erscheinung treten und spielt den vertrauenswürdigen geistlichen Vorsteher der kleinen Gemeinde. Der Priester hilft Cora bei der Suche nach dem Untier und zwischen beiden spinnt sich eine komplizierte Beziehung an.