Diese 12 Dinge gibt es nur in der Welt von "Too Hot To Handle: Germany":

1. Lebst du in der "Too Hot To Handle"-Welt, musst du nie essen. Und wir meinen: Wirklich nie.

2. Eine Stunde ohne Sex oder zumindest das Denken an Techtelmechtel ist schlicht unmöglich. In der "Too Hot To Handle""-Realität werden Mitmenschen nicht als Lebewesen, sondern als Sexobjekte angesehen.

3. Eine hedonistische Gesellschaft braucht nur vier Regeln, um zu Überleben: Eat. Sleep. Fuck. Repeat. Obwohl das wahrscheinlich eine eingelernte Lüge ist, denn: siehe Punkt 1.

4. Privatsphäre gibt es in der "Too Hot To Handle"-Welt nicht – und keinem stört's: Sex im Gruppen-Schlafzimmer ist normaler als das täglich Brot (weil: siehe Punkt 1).

5. Die "Too Hot To Handle"-Parallel-Welt hat eine andere Art von Pandemie durchlebt: Alle Betroffenen leiden von nun an an Textilallergie und müssen auf Kleidung, die mehr als 20 Prozent ihres Körpers bedeckt, verzichten. Für immer. Andauernd. Überall.

6. Wir erinnern uns an Punkt 3. Daraus folgt: Moderne Geschlechterrollen sind dem"Too Hot To Handle"-Universum fremd. Die Technologie hat sich hier in Windeseile weiterentwickelt (hallo, Lana!), das intelligente und fortschrittliche Denken nicht.