Worum geht's in "Too hot to handle" Staffel 4?

Die Prämisse ist freilich auch in der neuen Season dieselbe: Zehn heiße Singles, die nur eines im Sinn haben, müssen jeglicher Art von körperlichen Versuchungen widerstehen, um als SiegerIn die Show zu beenden. Anstandsdame Lana ist dieses Jahr aber wachsamer als jemals zuvor. Nicht mal das kleinste Bussi wird ihr entgehen!

Seinen "too hot to handle"-Einstand feiert Mario Lopez, der erstmals die Dating-Show moderieren wird. Lopez gelang sein Durchbruch in der Kult-Sitcom "Saved by the Bell" und hat sich in den vergangenen Jahren als Moderator diverser Entertainment-TV-Magazine einen Namen gemacht.

Die vierte Staffel wird erneut 10 Episoden umfassen.

Ihr wollt euch bereits jetzt einen Eindruck der sexhungrigen KandidatInnen, die bald im Zölibat leben werden, machen? Hier stellen wir sie euch vor: