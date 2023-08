"Too hot to handle"-Staffel 5: Welche Paare sind noch zusammen?

Die fünfte Staffel von "Too hot to handle" auf Netflix bemüht sich deutlich, frischen Wind in das sich stets wiederholende (und sich ermüdende) Wir-alle-sind-so-geil-und-können-nicht-klar-denken-Konzept zu bringen: Vor allem britische Kandidat:innen, mehr love triangles als sonst, auch die Konstellationen unter den Kandidat:innen unterschied sich vom Gewohnten, ganz zu Schweigen vom überraschenden Entschluss der Siegerin Elys: Sie teilte das Preisgeld gerecht mit dem Zweitplatzierten Dre. Wie süß!

Zum Schluss gab's sogar den Austausch der berühmten drei Worte mit "THTH"-Boyfriend Alex. Und auch zwei andere Pärchen verließen Hand in Hand (oder Hand in Hose, um in der "THTH"-Mentalität zu bleiben) die Show.