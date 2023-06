Worum geht's in "Too Hot to Handle"?

Zehn heiße Singles, die nur eins im Sinn haben, hoffen, sich in einer von der TV-Legende Mario Lopez moderierten Dating-Show in einer Luxusvilla in der Karibik schnell und heftig zu verlieben. Was sie nicht wissen: „Finger weg!“ ist zurück und Lana wachsamer als je zuvor.

Wird sich die wilde Truppe beherrschen und auf jegliche Art von sexuellem Kontakt verzichten können, um sinnvolle Beziehungen zu knüpfen? Denn nur so ist das Preisgeld am Ende so hoch wie ihr Sexualtrieb. Oder ist die Versuchung zu groß?